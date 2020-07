Balzaretti: “Kulusevski prototipo del giocatore moderno”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Federico Balzaretti ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN.

“Kulusevski è un giocatore straordinario in tutto e per tutto, al quale è difficile trovare punti deboli, perchè reincarna il prototipo del giocatore moderno, cioè fisico, struttura, volume, forza, velocità, calcia bene con il destro, con il sinistro, ha tante soluzioni. E’ un centrocampista totale che ha tutto: corsa, forza, duello, soluzioni offensive, primo controllo, usa bene il corpo. Stiamo parlando veramente di un giocatore fortissimo, che ha ancora ampi margini di miglioramento,focalizzato nella propria professione, ragazzo con i piedi per terra e questo è un valore aggiunto non da poco quando si ha un percorso di crescita così veloce e così accelerato”.

