Avv. Grassani: “Il Napoli ritiene di essere dalla parte della ragione, non verranno accettate sanzioni”

TORINO- Ai microfoni del Corriere dello Sport, l’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha parlato del caso Juve-Napoli: “Il club azzurro ritiene di essere dalla parte della ragione, non si sente attaccato. Gran parte delle autorità scientifiche hanno capito le ragioni della scelta del club, che voleva tutelare la salute dei cittadini. Basta leggere il provvedimento della Asl Napoli, che vieta il viaggio a Torino per motivi di sanità pubblica, per avere un’idea compiuta della vicenda. Non accetteremo neanche sanzioni minori”.