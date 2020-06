Aulas: “Juve favorita perché noi non giocheremo. Aouar? Non sarebbe male fare affari con i bianconeri”

TORINO – Il presidente del Lione Jean Michel Aulas ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“L’Uefa deciderà a metà luglio e dipenderà dalle garanzie sanitarie, ma ho fiducia nel lavoro del presidente Andrea Agnelli, anche alla guida dell’Eca. Certo è che visto che dai quarti si gioca su gara secca, poteva essere logico pensare che il Lione fosse già qualificato. Ma siamo per il fair play e accettiamo il ritorno. È inevitabile che la Juve sia super favorita, ma non perché è più forte, ma perché arriverà in forma, anche se Ronaldo per ora non sembra al top. Noi invece avremo appena ripreso dopo più di tre mesi e mezzo di stop. Cercheremo di prepararci al meglio anche se non sappiamo neppure se riusciremo a disputare qualche amichevole. Nel calcio poi non si sa mai. Lo si è visto all’andata. E per agosto recuperiamo il capitano Depay. Magari però faccio prima un giro a Lourdes.”

“Aouar alla Juve? Scherzando mi sono sempre detto che non sarebbe male fare affari con la Juve, ma non penso che la Juve sia la priorità di Aouar. E non ho mai ricevuto offerte da Torino, salvo per giocatori di seconda fascia di cui però non ricordo i nomi.”

“Matuidi è un leader positivo che incarna tecnica e esperienza. Ci avevamo già provato l’estate scorsa. Visti i tempi sarà dura per tutti sul mercato. Ma se Blaise rivede le sue esigenze e la Juventus lo libera, potrebbe essere un rinforzo formidabile”.

