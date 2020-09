TORINO – Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato del mercato del Lione e del futuro di alcuni suoi pezzi pregiati.

Queste le parole sul calciatore Memphis Depay, accostato negli scorsi giorni al Barcellona in vista di una possibile sostituzione dopo la partenza di Luis Suarez: “Il presidente del Barça mi ha detto domenica che il Barça soffriva molto per la crisi di Covid e non ha avuto la possibilità di fare un’offerta.”