Audero: “Affezionato al mondo Juve, mi hanno cresciuto. Pirlo può dare tanto”

TORINO – Il portiere della Sampdoria, ex giocatore della Juventus, Emil Audero ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva dei bianconeri.

“La Juve di Pirlo? Essendo cresciuto nelle giovanili, diciamo che sono affezionato a quel mondo che mi ha costruito come uomo e come calciatore. Fa piacere rivedere quello che tra virgolette è stato un compagno che ho visto da lontano e più da più vicino nei panni di allenatore. Un allenatore che si è preso sicuramente dei rischi ma ha fatto vedere anche delle belle cose. Son contento per lui e penso che possa dare veramente tanto. Perché a livello di conoscenze è più che preparato.”