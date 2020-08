TORINO – Dopo i problemi con il Barcellona Arthur è pronto alla sua nuova avventura in bianconero.

Il calciatore ha infatti trovato l’accordo con il Barcellona per la rescissione anticipata del contratto e potrà così unirsi ai nuovi compagni nel ritiro che partirà il 24 agosto, nonostante il suo contratto con i bianconeri inizi il 1 settembre. Arthur non vede l’ora di essere a Torino per dimostrare tutto il suo valore.

