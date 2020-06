Arthur verso il si

TORINO – La JUVENTUS continua a sondare il mercato per rinforzare la squadra, con il primo colpo che sarebbe in dirittura d’arrivo.

I bianconeri sembra infatti che abbiamo incassato il si del brasiliano Arthur per il trasferimento in bianconero: il giocatore percepirà 5 milioni a stagione, e per lui la Juventus cederà al Barcellona Miralem Pjanic, ormai con la testa già in Spagna alla sua nuova squadra. L’operazione andrà ufficializzata entro il 30 giugno, con le due squadre che sono agli ultimi dettagli.

