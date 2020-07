Arthur si ribella al Barcellona

TORINO – Tensione in casa Barcellona tra la società, il tecnico Quique Setien e il nuovo acquisto della Juventus Arthur.

Il giocatore, dopo aver saputo che nona avrebbe disputato le partite di Champions League, avrebbe deciso di rimanere in Brasile dove è in vacanza e di non tornare in Catalunia: la decisione lo ha portato ad un duro scontro con il club, con il giocatore che potrebbe arrivare a Torino prima del previsto, senza però poter essere schierato fino alla prossima stagione.

