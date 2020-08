TORINO – Il nuovo centrocampista della Juventus Arthur, dopo le disavventure di ieri, si è messo sotto ad allenarsi.

Il giocatore si sta infatti preparando insieme al suo preparatore atletico e al fisioterapista per l’approdo in bianconero: il calciatore dovrà risolvere i contenziosi interni con il Barcellona per poi aggregarsi alla Juventus pche andrà in ritiro dal 24 agosto per l’inizio di un nuovo corso.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<