Arthur pronto a prendersi la Juve

TORINO – La Juventus questa sera farà il suo esordio in Champions League contro la Dynamo Kiev, per iniziare un percorso che i bianconeri sperano si concluda il più tardi possibile.

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo dovrebbe schierare a centrocampo Bentancur e Rabiot, con il brasiliano Arthur ancora in panchina. Il giocatore sta entrando in condizione, come dimostra la buona prova di Crotone, con il tecnico che aspetta il giocatore per inserirlo stabilmente nel suo centrocampo.