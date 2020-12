Arthur prepara la sua rivincita

TORINO – La partita tra Barcellona e Juventus in programma questa sera, vedrà in campo molti duelli oltre a quello tra Messi e Cristiano Ronaldo, uno su tutti quello tra Arthur e Pjanic.

I due giocatori, che si sono scambiati in estate squadra, giocheranno questa sera contro, con il numero 5 bianconero che punta a prendersi una grande rivincita contro il suo ex club: Arthur infatti si è convinto in poco tempo della bontà del suo passaggio a Torino e, con gli insegnamenti di Andrea Pirlo, punta a diventare un grande giocatore nel suo ruolo, e vorrà iniziare a dimostrarlo da questa sera.

