Arthur: “Non possiamo perdere punti, siamo determinati a fare del nostro meglio”

TORINO – Il calciatore della Juventus Arthur ha parlato intervistato dai microfoni di JTV a pochi minuti dall’inizio della sfida tra i bianconeri e il Cagliari.

“Sarà una partita molto importante, dove non possiamo perdere più punti. È un campionato molto duro, però siamo molto concentrati, siamo determinati a fare il nostro meglio per vincere la partita

“Sto molto bene dopo le partite con il Brasile, ho fatto di tutto per tornare in fretta per farmi trovare pronto. Sto bene, e sono pronto per giocare.”