Arthur atteso oggi a Barcellona

TORINO – Continua la telenovela legata al centrocampista della Juventus, ancora al Barcellona fino a fine stagione, Arthur.

Il giocatore non è infatti rientrato dalle sue vacanze in Brasile con club catalano che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti: Arthur dovrebbe tornare oggi in Spagna per parlare con la dirigenza e trovare una soluzione per il suo contratto, che fino ad agosto lo legherà al Barcellona, club per cui però non rientra più nei piani.

