Arthur a Torino nel weekend

TORINO – La Juventus e il Barcellona sembrano ormai aver concluso lo scambio tra Arthur e Pjanic.

Ai blaugrana andranno 10 milioni di euro cash insieme al bosniaco, che ha voluto fortemente trasferirsi in Spagna. La Juventus attende ora Arthur che nel weekend dovrebbe recarsi a Torino per le visite mediche di rito e per firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2025 a 5,5 milioni di euro a stagione più bonus.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<