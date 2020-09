Aquilani: “Pirlo ha le capacità per diventare come Guardiola”

TORINO – L’ex giocatore ora allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica.

“Cosa hanno in comune Guardiola, Pirlo e De Rossi? Sono stati tre grandissimi centrocampisti. Guardiola è diventato uno dei primi al mondo, gli altri due hanno le capacità per poterlo fare. Ho avuto la fortuna di giocare con giocatori eccezionali e così ho provato a rubare qualcosa a ognuno di loro. Nessuno però in particolare. Un tecnico al quale mi ispiro di più? Il numero uno, col quale ho avuto anche il privilegio di giocare, è Guardiola, per quello che propone e per l’evoluzione del suo calcio. In Italia stimo tanto De Zerbi perché propone qualcosa di nuovo e di diverso che mi piace molto.”