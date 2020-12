Andrea Pirlo a caccia di un record

TORINO – La Juventus scenderà in campo alle 18 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per il derby contro il Torino, anticipo della decima giornata del campionato di Serie A.

Il tecnico della Juventus è al suo primo derby da allenatore, e proprio nella stracittadina va a caccia di un record che sarebbe il primo a firmare: in caso di risultato positivo infatti, Pirlo sarebbe il primo allenatore al debutto in Serie A nell’era dei tre punti a rimanere imbattuto nelle prime dieci giornate di campionato. Un motivo in più per giocare un grande derby e regalare un sorriso ai tifosi bianconeri.

