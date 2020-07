Andrea Agnelli vuole Pirlo alla Zidane

TORINO – La Juventus Under23 si appresta a disputare i playoff per la Serie B dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie C.

I ragazzi di Fabio Pecchia si giocheranno infatti l’accesso alla serie cadetta, dalla quale potrebbero partire il prossimo anno. La cosa sicura per la prossima stagione è che sulla panchina siederà Andrea Pirlo, per il quale Andrea Agnelli si è mosso in prima persona: Pirlo dovrebbe infatti partire dalla panchina della squadra Under23 per poi arrivare alla prima, risultati permettendo, in un cammino tracciato per lui da Andrea Agnelli, simile a quello percorso con il

Real Madrid da Zidane.

