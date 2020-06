Andrea Agnelli consegna le medaglie al Napoli

TORINO – Ieri sera la Juventus ha perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli allo Stadio Olimpico di Roma.

I bianconeri hanno perso per 4-2 dopo i calci di rigore, perdendo la seconda finale in stagione dopo la Supercoppa. La premiazione di ieri sera non prevedeva, viste le nuove norme, qualcuno che premiasse i giocatori del Napoli, così il Presidente bianconero Andrea Agnelli ha personalmente premiato i rivali, con un gesto di estrema sportività.

