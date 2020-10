TORINO – La Juventus affronterà domani sera il Barcellona nella sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

Questa mattina il presidente bianconero Andrea Agnelli si è recato alla Continassa per assistere all’allenamento della vigilia e per parlare con Andrea Pirlo: tutta la dirigenza è con l’allenatore e si è compattata intorno alla squadra in vista dell’importante sfida di domani sera, crocevia per il primo posto nel girone.