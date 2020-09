Andrea Agnelli a casa Milan

TORINO – Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato visto questa mattina entrare nella sede del Milan, casa Milan.

Il presidente bianconero non è nella sede rossonera per questioni legate al mercato, ma per discutere questioni relative alla Lega Serie A. I temi all’ordine del giorno sono la questione della riapertura al pubblico degli stadi, almeno fino al 25% della capienza, e il rinnovo dei contratti per i diritti televisivi, priorità massima per i club italiani.