Ancora problemi fisici per Ramsey

TORINO – Oggi la Juventus riprenderà la preparazione alla Continassa in vista della sfida in programma sabato sera contro il Cagliari, con Andrea Pirlo che lavorerà fino a giovedì solamente con alcuni elementi.

Tra domani e giovedì infatti, i nazionali inizieranno il loro rientro alla Continassa, con il tecnico che avrà per un solo giorno a disposizione tutta la squadra. Chi sicuramente non ci sarà ancora è Aaron Ramsey, alle prese con una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Il gallese salterà la sfida con il Cagliari, con Pirlo che punta a recuperarlo per quella di Champions League in programma contro il Ferencvaros.