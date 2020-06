Anche la Juve su Kante

TORINO – Mentre i campionati in Europa stanno riprendendo per essere portati a termine, i dirigenti delle squadre stanno lavorando al mercato.

Una campagna acquisti che per molte squadre, causa problemi finanziari legati alla situazione Covid, sarà non troppo dispendiosa e costringerà a vendere alcuni pezzi pregiati. Uno di questi è il centrocampista N’Golo Kante, che il

Chelsea ha deciso di vendere per fare cassa: su di lui Juventus e Real Madrid, con i Blancos che sembrano però favoriti per il suo ingaggio.

