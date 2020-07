TORINO – Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali sarà uno degli uomini mercato della prossima sessione.

Il giocatore piace sia in Italia che in Europa, ma davanti a tutte le pretendenti ci sono Inter e Juventus, con da registrare l’interesse de Milan. Cellino chiede per il giocatore almeno 50 milioni di euro, con Tonali che avrebbe dato la sua preferenza per la Milano nerazzurra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<