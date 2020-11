Ancelotti: “Pirlo? Se deve affondare lo faccia con le sue idee”

TORINO – L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato intervistato ieri sera dai microfoni della trasmissione sportiva Tiki Taka, ai quali ha parlato della Serie A.

"Il Milan ha fatto dei passi da gigante. Secondo me manca ancora qualcosa per essere al livello di Juventus ed Inter, ma non bisogna dimenticare che questa è una stagione strana per tutti e ci sono risultati sorprendenti. Tutto può succedere. Volevo dare un consiglio a Pirlo: se deve affondare che lo faccia con le sue idee. Non ho mai usato la frusta con i miei calciatori? Discorso un po' complicato ognuno deve essere quello che è, nessuno hai mai usato la frusta nei miei confronti e non mi piace farlo."