Ancelotti: “L’anno prossimo Sarri iniciderà di più”

TORINO – L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport.

“È stato uno scudetto meritato anche se rispetto al passato ha avuto qualche difficoltà in più. Il fatto che sia arrivato un allenatore con idee diverse dai precedenti ha fatto sì che non sia stata una cavalcata come negli anni precedenti, c’è stata un po’ più di incertezza nella parte finale e molto più equilibrio rispetto agli anni passati però poi alla fine lo scudetto è stato meritato.”

“Sarri ha fatto un ottimo lavoro perché conoscendo le sue idee non è facile arrivare in una squadra che vince e impiantare immediatamente le sue idee. Credo che ha avuto la capacità di adattarsi bene a questo primo anno e il prossimo a mio parere riuscirà a incidere di più.”

“Non è giusto dire che Sarri non sia da Juve, merita una grande panchina come quella bianconera dove è normale che ci sia anche qualche critica in più.”

“Ronaldo? La sua è stata la solita stagione, condita con qualità serietà, professionalità, tantissimi gol. È il solito Ronaldo. Lo sarà anche l’anno prossimo. Questo giocatore ha una serietà tale che gli permette di mantenersi sempre ad altissimo livello”.

