Ambrosini: “Sheva era ambizioso e vincente, per questo il Pallone d’Oro”

TORINO – L’ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato intervistato dai microfoni di Gazzetta tv.

L’ex calciatore ha risposto a Giorgio Chiellini che aveva contestato il Pallone d’Oro vinto da Schevchenko: “Vincere un pallone d’oro non è da tutti. Shevchenko era speciale per l’insieme delle qualità che aveva: era molto ambizioso, era un vincente e aveva grande volontà di emergere sia in allenamento che in partita. Era un cannoniere incredibile perchè ogni volta che tirava in porta, i suoi tiri o erano parati o finivano in rete. Era un vincente e si è costruito la sua carriera quotidianamente”.

