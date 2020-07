TORINO – L’ex giocatore Massimo Ambrosini ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport del mercato.

Queste le sue parole sull’obiettivo della Juventus Manuel Locatelli, 22enne ex Milan in forza ora al Sassuolo di De Zerbi: “Sa fare tutte e due le fasi: io fossi in lui penserei di rimanere per confermare e consolidare le certezze trovate. Perchè se poi perdi le certezze rischi di stra-fare”.

