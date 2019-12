Amarcord| La Juve ricorda il primo gol di Dybala in bianconero: contro la Lazio in Supercoppa

TORINO – La Juve domani affronterà la Lazio in Supercoppa Italia. I bianconeri potrebbero puntare ancora una volta sul tridente con Ronaldo, Higuain e Dybala. La Joya ha un ottimo ricordo della Lazio e della finale in Supercoppa. Come ricorda la società sui social, infatti, l’argentino nel lontano 8 Agosto 2015 faceva il suo debutto con la maglia bianconera proprio in quell’occasione. A Pechino il risultato finale fu di 2-0 con la firma di Mandzukic e di Dybala, per l’ex Palermo fu la prima rete in bianconero.

