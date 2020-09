Altro record per Ronaldo

TORINO – La Juventus ha pareggiato 2-2 ieri sera nella sfida di campionato contro la Roma allo Stadio Olimpico.

Autore dei due gol bianconeri stato Cristiano Ronaldo, con il primo siglato dal dischetto e il secondo con un imperioso stacco di testa: con i due gol di ieri sera il bottino totale di CR7 dal suo arrivo in Serie A è di 55 gol segnati in poco più di 2 anni, che lo rendono il giocatore che ha segnato di più in campionato dal momento del suo arrivo in Italia. 14, invece, gli assist dispensati dal portoghese, che lo hanno visto entrare in 69 dei gol realizzati dalla Juve negli ultimi 2 anni.