Altra panchina per Arthur, scambio con Pjanic sempre più concreto

TORINO – Sembra prendere sempre più copro l’ipotesi di scambio tra Juventus e Barcellona per Pjanic e Arthur.

Il bosniaco sta vivendo un periodo di basso rendimento alla Juventus, forse per la testa già a Barcellona. Per sbloccare l’affare mancava il si di Arthur, che si sta convincendo sempre di più, visto anche il trattamento riservatogli da Setien: il centrocampista anche ieri è rimasto in panchina, entrando poi solo nella ripresa.

