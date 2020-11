Altafini: “Se non avesse fatto quella vita, Maradona sarebbe potuto essere molto di più di quello che è stato”

TORINO – L’ex calciatore Josè Altafini ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha voluto esprimere il suo ricordo di Diego Armando Maradona, morto due giorni fa.

“Ho visto Maradona due volte: la prima volta che sono andato a Napoli e nella finale Milan-Liverpool a Istanbul. Mi ha riempito il cuore di gioia, sembrava un ragazzino, sempre sorridente. Nel 2006 ero poi a Buenos Aires per un servizio e incontrai un ex allenatore che mi disse che Diego non stava benissimo e viveva sul filo del rasoio. Non si è mai curato e questo mi dispiace molto, sarebbe stato importantissimo”.

“Fa parte delle prime pagine, insieme a Pelé. Oggi ci sono Messi, Ronaldo, Mbappé e Neymar. Ma Maradona e Pelé per me sono ineguagliabili, senza sceglire l’uno o l’altro. Devo dire una cosa, in tutta questa tristezza credo che qualcuno sia contento: gli angeli che da ieri avranno con loro Diego”.

“Tutti noi abbiamo qualche rammarico, anche lui ne ha uno. Se non avesse fatto la vita disordinata che ha fatto sarebbe potuto essere molto di più di quello che è stato.”