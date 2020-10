Allenamento in solitaria per Cristiano Ronaldo

TORINO – Il giocatore e attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi questa mattina alla Continassa dopo la negatività al tampone di ieri.

L’attaccante bianconero aspetta per oggi l’esito del secondo tampone per poter tornare ad allenarsi in gruppo, ma intanto questa mattina è alla Continassa per tornare a testare il prato verde e il pallone, dal quale è stato lontano per tutta la quarantena. Domani dovrebbe essere con la squadra, e sarà Pirlo a decidere quanto impiegarlo.