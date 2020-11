Allegri verso il PSG

TORINO – L’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, al secondo anno senza panchina dopo l’addio ai bianconeri, sembra essere in procinto di tornare ad allenare.

Da molto tempo infatti il tecnico toscano è seguito dal PSG, che potrebbe chiamarlo per sostituire Tuchel. L’attuale tecnico del PSG starebbe infatti soffrendo per un inizio non perfetto, e le voci sempre più insistenti sull’ex allenatore bianconero potrebbero trovare conferma dopo Natale, con l’apertura del mercato.