Allegri in lista per la panchina del Real

TORINO – Il Real Madrid non sta passando un grande momento, con i risultati che non arrivano sia in campionato che in Champions League, dove le Merengues rischiano addirittura l’eliminazione.

Per questo in Spagna la stampa sta iniziando a fare pressing su Zidane, che potrebbe lasciare la panchina del Real in caso i risultati continuino ad essere altalenanti. Al suo posto pronta una rosa di tre tecnici: Pochettino sarebbe il preferito dai tifosi, con Allegri dietro di lui tra le preferenze, e la figura di Raul sullo sfondo.