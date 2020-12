Allegri, futuro in Premier per il tecnico: c’è l’Arsenal su di lui

L’ex tecnico di Juventus e Milan Massimiliano Allegri sembrerebbe essere pronto a tornare in panchina, ma non in Italia, dove si è ipotizzato che potesse sostituire Antonio Conte – come accaduto quando arrivò a Torino – nella prossima stagione all’Inter.

Secono quanto riporta il Daily Mirror, infatti, l’Arsenal avrebbe puntato gli occhi addosso all’allenatore livornese, complici anche le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa proprio da Allegri, che ha ammesso di pensare ad un futuro in Inghilterra.

I Gunners, oggi 15° in Premier, non vincono in campionato da più di un mese, e starebbero pensando all’ex tecnico bianconero come possibile sostituto di Mikel Arteta nel caso in cui la panchina dello spagnolo saltasse.

