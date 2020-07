TORINO – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri presenta in conferenza stampa alle 16:30 la sfida in programma domani sera alla Dacia Arena contro l’Udinese, che in caso di risultato negativo dell’Inter questa sera potrebbe regalare lo Scudetto ai bianconeri.

