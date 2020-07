TORINO – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri parla dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare la sfida in programma domani sera a Torino contro la Sampdoria, che in caso di vittoria regalerebbe il nono Scudetto consecutivo ai bianconeri.

