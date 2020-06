Sarri: “Dobbiamo avere rispetto per il Lecce, Higuain domani potrebbe giocare. Arthur? Non ne parlo”

TORINO – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri parlerà in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, per presentare la sfida di campionato in programma domani sera alle 21:45 contro il Lecce tra le mura amiche dell’impianto bianconero:

LECCE- “Le partite in questo momento sono tutte difficili. La condizione fisica non è ottimale, la situazione è complicata per tutti. Dovremo essere bravi noi a non essere superficiali. Loro sanno giocare a calcio e in trasferta giocano meglio. Dobbiamo avere il massimo rispetto e avere la convinzione he il risultato non è scontato”.

FORMAZIONE- “Pjanic è un giocatore su cui facciamo pieno affidamento. Lui è a completa disposizione e sta crescendo nelle prestazioni, quindi per quanto mi riguarda è sempre considerato. Terzini? Oggi proveremo un paio di soluzioni tra cui Matuidi e poi vedremo”.

BOLOGNA- “L’aspetto positivo è stato l’approccio del secondo tempo. In doppio vantaggio abbiamo voluto chiudere la partita. Nei 20 minuti finali si è lottato in fase difensiva, ma mi sarebbe piaciuta una gestione diversa andando a palleggiare nella loro metà campo”.

ARTHUR- “Arthur è un giocatore del Barcellona. Parlare di lui sarebbe brutto, come è stato brutto quando il loro allenatore ha parlato di Pjanic. Non ne parlo nella maniera più assoluta”.

HIGUAIN E RAMSEY- “Higuain ha fatto parte dell’allenamento con la squadra, quindi in questo momento può giocare uno spezzone di gara. Ramsey lo stesso. Sta salendo di condizione, oggi lo valuteremo bene. Chiaramente non è al top ma migliora”.

BERNARDESCHI- “Lo abbiamo impiegato in più ruoli. Questa caratteristica fa comodo alla squadra, forse un po’ meno alla sua crescita. Ma Federico è un giocatore forte, di grandi qualità. Deve trovare stabilità di rendimento, ma lo farà quando maturerà definitivamente come calciatore. Sulle sue qualità non ho mai avuto dubbi. Potrebbe diventare un grande interno di centrocampo, ma può far bene anche da esterno, che in questo momento può garantirgli anche la Nazionale”.

COMPORTAMENTI- “Se i giocatori vogliono essere coinvolti bisogna farlo sempre. Bisogna ascoltare tutto e farne tesoro. Se i suggerimenti sono ragionevoli è giusto cambiare idea, anche se la decisione finale è mia. Coinvolgere i ragazzi è un processo normale, che ho sempre visto fare anche nelle altre squadre. Poi ci sono idee positive, altre volte meno, ma decide sempre lo staff”.

