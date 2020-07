Sarri: “Il Torino ha grandi motivazioni. Buone notizie dall’infermeria”

TORINO – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri parla in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare il derby in programma domani contro il Torino.

PUNTO D’ARRIVO O DI PARTENZA? – La nostra mente deve essere sempre rivolta al miglioramento. Come ho detto nel post partita, la squadra ha creato i presupposti per vincere la partita e i singoli poi l’hanno vinta.

DERBY – È una partita particolare, che esula da qualsiasi tipo di discorso logico. Sappiamo che è una partita sempre più importante per il Torino che non per la Juventus. Quando si affronta una squadra che ha questa motivazione bisogna prepararla bene, altrimenti può diventare complicatissima.

CHIELLINI – Al momento si sta ancora allenando con i riatletizzatori. Posso solo dire le previsioni sul suo rientro in gruppo. Sembra che siamo alla fine del suo percorso di riatletizzazione, a breve potrebbe essere in gruppo. Spero subito dopo questa partita, o qualche giorno dopo. Ma comincia a farsi plausibile il suo rientro.

CAMPO NEUTRO – L’assenza di pubblico fa incidere meno il fattore campo, perché ci sono certi momenti della partita in cui il pubblico ti può tirare fuori da alcune situazioni spingendo in maniera forte. Poi comunque spogliarsi nel proprio spogliatoio e poter fare il proprio repertorio pre partita come sempre aiuta.

ORARIO – Domani è prevista per noi una partita alle 5 e si gioca, senza sé e senza ma. Poi secondo me dal punto di vista del movimento è un errore giocare in quell’orario.

BERNARDESCHI E DOUGLAS COSTA – Douglas Costa in questo momento è un giocatore che sta bene, meriterebbe di giocare dall’inizio. Però poi c’è anche da considerare che quando gli avversari cominciano ad accusare la stanchezza, Douglas diventa per noi un’arma fondamentale. Ma per la prima volta il ragazzo sta trovando una continuità fisica di rendimento.

CALENDARIO – Questo è un momento in cui bisogna guardare alla singola partita. C’è un alto livello di pericolosità in ogni gara. Quindi adesso bisogna spendere un luogo comune, che è il classico “pensiamo partita dopo partita”.

DYBALA E RONALDO – Stanno giocando più vicini. In questo modo possono giocare più spesso in velocità l’uno con l’altro. In allenamento si esercitano proprio su questo.

ALEX SANDRO – Ieri addirittura ha fatto anche 20 minuti con il gruppo, anche se evitando i contrasti. L’ho visto muoversi con una discreta disinvoltura. Spero che dalla prossima settimana possa tornare ad allenarsi col gruppo.

EMERGENZA TERZINI – Danilo è un destro e a sinistra ha qualche difficoltà. Matuidi è un sinistro, ma non è esterno di ruolo. Nessuno dei due c’ha fatto mancare nulla. Siamo sereni da questo punto di vista, e fiduciosi di recuperare Alex Sandro piuttosto velocemente.

TURNOVER – Questo bisogna valutarlo momento per momento. Io penso che dopo una lunga inattività, all’inizio non ci sia bisogno di grandi rotazioni. Poi verrà la necessità di far riposare qualcuno. Non avendo un precampionato normale, i giocatori hanno bisogno di giocare e recuperare la condizione. In questo momento non abbiamo grandi segnali di stanchezza dai dati che abbiamo a disposizione. Sicuramente verrà anche il momento delle rotazioni.

BUFFON – Vediamo a fine allenamento quello che diranno gli specialisti. Buffon è un’alternativa per modo di dire. È sempre preso in considerazione. Lui sta ancora benissimo ed è assolutamente in grado di giocare. È ancora un portiere estremamente forte, in allenamento gli ho anche visto fare cose impensabili per un giocatore della sua età. Gode della fiducia totale da parte di tutti noi, di tutto lo staff, come portiere e come uomo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<