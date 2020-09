Kulusevski: “Non vedo l’ora di giocare, sono qui per migliorare giorno per giorno”

TORINO – Il nuovo calciatore della Juventus Dejan Kulusevski parla dalla sala stampa dell’Allianz Stadium in occasione della conferenza stampa per la sua presentazione.

PENSIERI – “Domenica c’è una partita molto importante, sono molto contento che finalmente si gioca e sono pronto a scendere ima campo. Sarà la prima partita ma non vedo l’ora.”

JUVENTUS – “Io sono venuto qui per migliorare in campo e fuori ogni giorno. Quando mi alleno Vogli diventare piùfote del giorno prima. Sono qui per aiutare i miei compagni a vincere e rendere contenti i tifosi. Sono fortunato ad essere alla Juve, voglio vincere il campionato e ogni partita, anche in allenamento.”

RONALDO – “Cristiano è fantastico, sono fortunato a poter giocare con lui. Abbiamo parlato tanto, anche di cose fuori dal campo. Lui mi aiuta a fare meglio, sono molto fortunato a poter giocare con lui e spero di aiutarlo.”

RUOLO – “Ne ho ricoperti tanti, dove mi metterà il mister giocherò. Dipende contro chi e dove giochiamo, io mi sento comodo in tutti i ruoli, non ne ho uno preferito.”

IBRAHIMOVIC – “Ha aperto in Svezia porte che non ha aperto nessuno. Quando mi ha scritto è stato importante per me, sono molto contento della sua stima.”

JUVENTUS – “Ogni giorno è una guerra, devi venire concentrato anche al campo e dare sempre il 100%. Sono fortunato di poter giocare a calcio, quando scendo in campo faccio di tutto per vincere. Farò di tutto per far vincere la squadra.”

PIRLO – “Pirlo lo ammiravo come giocatore così come da allenatore. È un onore essere allenato da lui, mi parla e mi aiuta e sono molto fortunato ad avere i suoi consigli, che anche se piccoli fanno la differenza.”

ASPETTATIVE – “Nessuno ha più aspettative su di me di me stesso. Farò del mio meglio, c’è da lavorare ma darò tutto per la maglia.”

Kulusevski vestirà ma maglia numero 44.