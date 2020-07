Champions League: in caso di qualificazione la Juventus contro la vincente tra Real Madrid e Manchester City

TORINO – Dopo l’interruzione dovuta al

Covid-19, la Champions League è pronta a tornare.

Se per vedere in campo i giocatori e sentire la musichetta bisognerà ancora aspettare fino ad agosto, oggi a Nyon è avvenuto il sorteggio per la fase finale della Coppa che si disputerà a Lisbona dal 12 al 23 agosto.

La Juventus, qualora riuscisse a ribaltare la sconfitta subita in casa del Lione nel match di andata degli ottavi di finale per 1-0, affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Real Madrid e Manchester City.

In caso di semifinale la Juventus affronterà la vincente della sfida tra Napoli/Barcellona e Chelsea/Bayern Monaco.

Di seguito gli altri accoppiamenti.

Lipsia – Atletico Madrid

Napoli/Barcellona – Chelsea/Bayern Monaco

PSG – Atalanta

