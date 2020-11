Alla ricerca della Joya smarrita

TORINO – In casa Juventus uno dei problemi palesatisi in questo inizio di stagione è quello relativo all’attaccante e numero 10 bianconero Paulo Dybala, apparso sottotono e fuori condizione.

Il calciatore argentino è infatti in difficoltà in questo periodo, complici i problemi di salute che lo hanno fermato all’inizio della stagione e che non sembrano ancora risolti. La Juventus aspetta la sua Joya, che però ora ha finito il tempo, e deve iniziare a dimostrare tutto il suo valore.