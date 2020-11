TORINO – Oltre alla prova convincente e ai tre punti guadagnati, la vittoria sul Cagliari di sabato sera ha portato in dote ad Andrea Pirlo il terzino brasiliano Alex Sandro.

Il calciatore, in campo per uno spezzone finale, è tornato in campo dopo il lungo stop che lo aveva tenuto fermo, e domani sera contro il Ferencvaros potrebbe partire titolare per far rifiatare Danilo, unico giocatore della rosa ad aver giocato fino ad oggi tutti i minuti in stagione.