Alex Sandro brucia le tappe

TORINO – La Juventus sta per recuperare i pezzi della sua difesa, con Alex Sandro che potrebbe presto tornare a disposizione.

Il brasiliano sta bruciando le tappe per poter essere a disposizione di Maurizio Sarri il prima possibile, e già con il Torino potrebbe andare in panchina. Sarri e il suo staff non vogliono comunque forzare la mano, e tra oggi e domani ci sarà un provino per vedere e testare la tenuta fisica del giocatore brasiliano, che contro il Milan potrebbe riprendere il suo posto sulla fascia.

