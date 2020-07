TORINO – Il difensore del Bayern Monaco David Alaba ha parlato del suo futuro professionale in vista della prossima stagione.

Il giocatore infatti sta parlando con i bavaresi per il rinnovo, con la Juventus che sta attendendo gli esisti delle contrattazioni per poi provare a portarlo a Torino: “I colloqui per il rinnovo sono in corso. Non sono così preso perché voglio concentrarmi completamente sulla Champions League”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<