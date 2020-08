Agnelli: “Molto felice di poter dare in bentornato ad Andrea”

TORINO – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo.

“Da calciatore lui ha scritto una parte fondamentale della storia che stiamo continuando a scrivere. Comincia questa sua avventura come allenatore da noi e di questo siamo fieri ed orgogliosi. Spero per lui che sia il primo passo di una carriera ricca di soddisfazioni. Lo fa in un progetto che noi abbiamo fortemente voluto. Un percorso di cui mi sono reso conto che inizialmente era un problema identitario perché i ragazzi erano abituati a un giro di prestiti che spesso li portava a non completare la loro carriere da calciatori. A oggi devo dire che abbiamo ragazzi di cui mi fa piacere leggere le interviste che rilasciano, c’è un riconoscimento da parte dei protagonisti del percorso. Poi è chiaro che con Andrea partiamo con un percorso che abbiamo visto vincente con un allenatore che si prepara nella seconda squadra per poter magari un giorno fare un salto nella prima squadra con una vera idea di quello che è la Juve.”

“Andrea non ha bisogno di sapere cosa è la Juve perché la conosce. Quelle della Juventus Under 23 sono partite difficili, chi ci affronta dà sempre tutto quello che ha. Sono molto felice di poter dare il bentornato ad Andrea e in bocca al lupo per quello che il futuro ti potrà dare”.

