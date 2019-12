TORINO – In settimana ha fatto molto scalpore la dichiarazione di Massimiliano Allegri, definendo la tattica come un insieme di “ca***te”. Ieri durante la sfida tra Fiorentina e Roma l’ex Inter Daniele Adani, ora a Sky, ha commentato la Roma così: “La Roma muova palla da destra a sinistra per aprire la difesa avversaria, a proposito di ca***te”. Una frecciata all’ex Juve che Maurizio Pistocchi ha sottolineato con un Tweet.

ECCO IL TWEET: