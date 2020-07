Accusa di frode per il Benfica

TORINO – Il Benfica, il suo presidente Luis Filipe Vieira, la società che gestisce il club e quello che possiede lo stadio, sono stati incriminati dalla giustizia portoghese per evasione fiscale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano A Bola il caso riguarda pagamenti per un importo di 1,8 milioni di euro nel 2018 a un fornitore di servizi informatici per lavori mai effettuati. Sempre secondo la stampa locale, Luis Filipe Vieira è stato ascoltato dalla giustizia martedì mattina ma il club non ha confermato. La Procura ha confermato solo l’esistenza di un’indagine.

