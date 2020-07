2 anni di Cristiano Ronaldo

TORINO – Quella del 10 luglio è una data da ricordare e da festeggiare per ogni tifoso juventino. Due anni fa infatti la Juventus ufficializzava l’acquisto del secolo, comprando Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per la cifra di 100 milioni di euro. Da allora la Juventus è cresciuta esponenzialmente come brand e la sua fama nel mondo continua tutt’oggi a beneficiare dell’acquisto del portoghese. Ronaldo ha un contratto che scade nel 2022, e potrebbe rimanere oltre in bianconero per portare la squadra a nuovi successi. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa novità per il mercato bianconero: colpo da 70 milioni, spunta una nuova idea pazzesca! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<