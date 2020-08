18 agosto 2018: Ronaldo fa il suo debutto in bianconero

TORINO – Due anni esatti fa Cristiano Ronaldo faceva il suo esordio con la maglia della Juventus.

L’esordio del campione portoghese, che si appresta ad iniziare la terza stagione in bianconero, venne seguito come un evento mondiale: ben 150 erano i giornalisti accreditati per l’incontro, arrivati da ogni angolo del Mondo: Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Inghilterra, Svezia, Cina, Giappone, Egitto e Usa, oltre ai 70 fotografi accreditati.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<